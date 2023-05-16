أوكرانيا تعلن الانضمام إلى مركز الناتو السيبراني

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم، الثلاثاء، انضمام أوكرانيا إلى مركز الناتو السيبراني ورفع العلم الاوكراني في مقر المركز.

وكتبت وزارة الخارجية الأوكرانية على تويتر: اليوم ، يتم رفع العلم الوطني الأوكراني رسميًا في مقر مركز الناتو السيبراني في تالين، مما يمثل الدخول الرسمي لأوكرانيا إلى المركز السيبراني.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تتفهم أنه لا يمكنها الانضمام إلى حلف الناتو أثناء الصراع، لكنها تريد تلقي إشارة واضحة مفادها أن البلاد سيتم قبولها في الحلف بعد انتهائه.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي خلال زيارة الى هولندا، ردا على سؤال حول احتمال وقف المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حالة فشل الهجوم المضاد للقوات المسلحة لأوكرانيا، إنه يؤمن بنجاح الهجوم المضاد الأوكراني.