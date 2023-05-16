22 قرارا مهما.. اتحاد المستثمرين: الرئيس السيسي وعد بتنفيذ طلباتنا

أشاد محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، بترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، مشيرا إلى أن “قرارات اليوم منحلمش بيها، والرئيس السيسي وعد بتنفيذ طلباتنا”.

وأكد رئيس اتحاد المستثمرين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولون وممثلو القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وتابع رئيس اتحاد المستثمرين، أن الدولة المصرية بخير، والأمور مطمئنة، والرئيس السيسي في الاجتماع استمع جيدا لكل الأمور، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

وأشار محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أنها تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي.

