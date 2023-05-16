عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير كوريا الجنوبية: حجم التجارة مع مصر زاد 40%

سفير كوريا بالقاهرة
سفير كوريا بالقاهرة

قال هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إنه مر على تواجده فى القاهرة ثلاث سنوات، لافتا إلى أن أزمة وباء كورونا والمشاكل الاقتصادية لم تستطع الوقوف في طَرِيق صَداقة مصر وكوريا لكنها أزمات أبَقِت العلاقات نحو الأفضل.


وتابع جين خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء عمله فى القاهرة، أنه علي الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلي حدوث مشاكل اقتصادية في البلدين، إلا أن حجم التجارة بين مصر وكوريا زادت حوالي 40%، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصدير من مصر لكوريا زاد 61%.


وأشار سفير كوريا الجنوبية إلي أن مصر وكوريا صنعت مُنْتَجات made in Egypt مثل التليفزيونات والغسالات، بالإضافة إلي التعاون فى مجال الطاقة مثل محطة الطاقة في الضبعة.

وأوضح أنه بعد التَحْذِير السِياحي من على مُعظم الأماكن فى شهر أغسطس الماضي هناك الكثير من الكوريين الذين يرغبون في المجئ لمصر، لافتا إلي أنه من المحتمل تدشين طيران مُباشِر بين كوريا ومصر قريبا. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

رابطة الأندية تفاجئ لاعب الأهلي قبل مواجهة الترجي

ترشيحاتنا

الأوقاف تعلن أسعار صكوك عيد الأضحى 2023 .. فيديو

العامري فاروق يثير الجدل بشأن تجديد عقد كهربا والشحات

سامسونج تبني نظام ChatGPT الخاص بها لمنع تسريب معلوماتها

هل يجوز للأسرة الاشتراك في صك أضحية واحد.. الأوقاف تجيب

ينافس نفسه.. تعليق مثير من العامرى فاروق على تتويج الأهلي في كل الألعاب

شرب ماء زمزم حتى التضلع.. معناه وفوائده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنرميه في الزبالة.. قشر طعام رخيص يوقف تساقط الشعر ويمنع القشرة

تصميمات متداولة| حقيقة إصدار عملات بلاستيكية جديدة فئة 20 و 500 و 1000 جنيه

هاني الناظر: استخدام المناديل المبللة للصغار يتسبب في مرض شديد الخطورة

لشراء دراجة.. يعرض والده للبيع على الإنترنت مع ساعة وخاتم هدية

فيديو

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ