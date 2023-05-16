سفير كوريا الجنوبية: حجم التجارة مع مصر زاد 40%

قال هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إنه مر على تواجده فى القاهرة ثلاث سنوات، لافتا إلى أن أزمة وباء كورونا والمشاكل الاقتصادية لم تستطع الوقوف في طَرِيق صَداقة مصر وكوريا لكنها أزمات أبَقِت العلاقات نحو الأفضل.



وتابع جين خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء عمله فى القاهرة، أنه علي الرغم من الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلي حدوث مشاكل اقتصادية في البلدين، إلا أن حجم التجارة بين مصر وكوريا زادت حوالي 40%، بالإضافة إلى زيادة نسبة التصدير من مصر لكوريا زاد 61%.



وأشار سفير كوريا الجنوبية إلي أن مصر وكوريا صنعت مُنْتَجات made in Egypt مثل التليفزيونات والغسالات، بالإضافة إلي التعاون فى مجال الطاقة مثل محطة الطاقة في الضبعة.

وأوضح أنه بعد التَحْذِير السِياحي من على مُعظم الأماكن فى شهر أغسطس الماضي هناك الكثير من الكوريين الذين يرغبون في المجئ لمصر، لافتا إلي أنه من المحتمل تدشين طيران مُباشِر بين كوريا ومصر قريبا.

