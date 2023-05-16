الانتخابات التركية.. سنان أوغان يعلن شروطه لدعم أحد المرشحين بجولة الإعادة

أعلن المرشح الرئاسي التركي الخاسر، سنان أوغان، اليوم الثلاثاء، عن شروطه لتحديد الطرف الذي سيدعمه في جولة الإعادة بين رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو.

وقال أوغان، إن الشروط هي: “عدم تغيير بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها”.

وأضاف: “عدم تغيير أو المساس بالمادة 66 من الدستور التركي والتي تتحدّث عن "الجنسية والمواطنة”.

وأشار إلي أنه “لا يمكن إغلاق سبل الانتصاف القضائية ضد القرارات والإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية”.

وأضاف: “الابتعاد عن الأحزاب والجماعات المقربة من التنظيمات الإرهابية، مثل جماعة جولن وحزب العمال الكردستاني وحزب هدى بار".

وقال: “إعادة 13 مليون لاجئ يقيمون في تركيا إلى بلادهم”.

وأضاف: “التراجع عن سياسة خفض الفائدة من طرف البنك المركزي التركي”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه واثق من فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكتب أردوغان، في تغريدة على “تويتر”: "سنفوز في انتخابات 28 مايو المقبل، ونزيد نسبة الأصوات التي حصلنا عليها في انتخابات 14 مايو. وإن شاء الله، سنفوز بانتصار تاريخي".

وأضاف أن “الفائز في انتخابات 14 مايو هو ديمقراطية تركيا و85 مليون شخص فيها”.

وأكد أردوغان، أن الشعب التركي عبر عن إرادته رغم جهود التقنيين السياسيين الغربيين ومحاولات التأثير على الانتخابات من قبل فتح الله جولن، زعيم حزب العمال الكردستاني ومقره الولايات المتحدة.