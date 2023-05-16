الإمارات تدين اقتحام مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت والسفارة الأردنية بالخرطوم

أدانت الإمارات بشدة، اليوم /الثلاثاء/، تعرض كل من مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت، وسفارة الأردن في الخرطوم للاقتحام والتخريب، مؤكدة أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - استنكار الإمارات لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدما في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.