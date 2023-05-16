الشناوي يغيب عن مباراة الترجي بسبب الإصابة

اتخذ السويسري مارسيل كولر، قراره بخصوص مشاركة محمد الشناوي في مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "محمد الشناوي يغيب عن مباراة الاهلي والترجي التونسي بسبب آلام في عضلة السمانة"

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الترجى التونسي في لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الأهلى قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق الترجى التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادى العقربى برادس.

