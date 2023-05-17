رئيس حزب الجيل الديمقراطي: قدمنا ورقة كاملة فى جلسة أمس من الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب قدم ورقة كاملة فى جلسة أمس من الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه شيء جميل جدا بإدراج المحور الاقتصادي موضوع العدالة الاجتماعية.

وأضاف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يتم تقديم الأوراق الخاص بالحزب فى الحوار الوطني على الدعم الهائل الذي يقدمه الرئيس السيسي بمنظومة الحماية الإجتماعية.

وتابع ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أنه خلال عشر سنوات تم عمل مظلة جيدة جدا للحماية الإجتماعية، معقبا: “نحتاج استكمال والبناء على هذه المظلة”.