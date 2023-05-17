نجم النادي الأهلي يتلقى عرضين من أوروبا.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تلقي بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، لعرضين من أوروبا.

وكتب أحمد حسن: “خاص.. بيرسي تاو يتلقى عرضين من أوروبا بشكل شفهي.. واللاعب يطالب بالتفاوض بشكل رسمي مع الأهلي”.

وفي سياق آخر، كان الأهلي قد تفوق على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب بـ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على الملعب الأولمبي في رادس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.