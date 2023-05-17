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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرارات «الأعلى للاستثمار» تسهم فى رفع معدلات الإنتاج

إيهاب وهبه، رئيس
إيهاب وهبه، رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ

قال النائب إيهاب وهبه، رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إن قرارات المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعثت برسالة واضحة بأن الدولة حريصة وجادة على تذليل العقبات والتحديات التى تواجه زيادة الاستثمار وخاصة فى القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق طفرة حقيقية فى عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي . 

وأوضح وهبه، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه القرارت القوية ستسهم فى دفع المزيد من الاستثمارات لمصر لإنعاش الاقتصاد وزيادة دعم المستثمرين ورفع معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ ، مع تحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدا على أهمية القرارات في ظل الظروف والأوضاع العالمية والتأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار ليست الخطوة الأولى التي اتخذتها القيادة السياسية لتحسين البيئة الاستثمارية، ومضاعفة استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية خلق مقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.

وذكر وهبه، أن القرارات الـ22 الصادرة عن اجتماع المجلس، أمس، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ وخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة.

ولفت رئيس برلمانية حزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إلى أن القرارات ستسهل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتقدم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وقطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، بجانب أن التوسع فى منح الرخصة الذهبية للمصانع وتعديل بعض إجراءاتها للتيسير على المصنعين سيكون له دور كبير في سرعة دوران عجلة الصناعة والإنتاج بشكل أكبر . 

إيهاب وهبه قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي الاستثمار المحلي

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