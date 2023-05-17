تنفيذي بني سويف يبعث برقية شكر لرئيس الوزراء بشأن معرض «شباب مصر»

بعث أعضاء المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، في اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برقية شكر وتقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لسرعة قيام أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعادة إنشاء المعرض التجاري (معرض شباب مصر) بعد احتراقه، الأحد الماضي.

وأكد أعضاء المجلس التنفيذي، خلالها، عن شكرهم وتقديرهم إلى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة اللحظية لتداعيات الموقف، وتكليفه الأجهزة المعنية بوزارة الإسكان بسرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والذي أسفر عن دعم كبير لقدرات الجهاز التنفيذي بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الواقعة، ما ساهم في التعامل الفعال مع الأزمة.