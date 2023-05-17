بعد إصابته بـ الصليبي | قرار رسمي في الزمالك بشأن الونش

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار إدارة الكرة بالنادي على سفر محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ألمانيا تمهيدا لإجراء عملية الرباط الصليبي.

وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب مؤخرا أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه تم البدء في إجراءات سفر المدافع إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

استقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سفر أحمد فتوح الظهير الأيسر للأبيض إلى ألمانيا من أجل الخضوع لفحوصات طبية بسبب تجدد إصابته في الظهر.

ويعاني فتوح من إصابة بتمزق في مفصل عضلة الحوض مما تسبب في غيابه لفترة طويلة عن الفريق .

وفي سياق أخر ينتظم اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض مباراة أسون المقرر لها غدا الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.