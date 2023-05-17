لا عودة للوراء.. وزير الخارجية السوري يناقش مع نظيره السعودي فتح السفارات

سوريا والسعودية..

التقي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في لقاء ثنائي جمع بينهما في مدينة جدة التي تحتضن القمة العربية.

وبحسب صحيفة الوطن السورية؛ قال المقداد في تصريح عقب الاجتماع مع نظيره السعودي: لدينا القرار من أعلى قيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء.

وأضاف المقداد : ناقشنا كل القضايا منها التحضيرات للقمة العربية ونحن مرتاحون لكل ما تم حتى الآن بهذا الخصوص، وهناك توجيهات من قيادتي البلدين بأن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين بالمستوى الذي يستحقه شعبا سورية والسعودية.

واردف المقداد: ناقشنا أيضاً موضوع افتتاح السفارات وستقدم سوريا التسهيلات اللازمة لافتتاح السفارة السعودية في أقرب وقت كما ستقدم المملكة كل الدعم الممكن لافتتاح السفارة والبعثة السورية في الرياض وجدة بأقصى سرعة ممكنة.

