سوريا تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

أعلنت سوريا اليوم استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا وبذلك بعد موافقة وزراء خارجية الدول العربية على عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

واكن قد رحب مجلس الوزراء السعودي بقرار استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية، مؤكدا حرص الممكلة السعودية على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وجاء في نص البيان السعودي عقب الاجتماع: "رحب المجلس بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها".