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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كومة رمل .. مصرع سائق وعامل في انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر

صدى البلد

لقي سائق وعامل مصرعهما في حادث تصادم بمنطقة حدائق أكتوبر، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث ومتوفين، وعلى الفور أمر اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية المقدم فريد معاذ رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قلاب قيادة سائق 30 سنة وبصحبته عامل 25 سنة، اصطدم بكوم رمل على جانب الطريق، مما تسبب في انقلاب القلاب ونتج عنه وفاتهما، تم نقل الجثمانين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

حادث تصادم حدائق أكتوبر النجدة حادث سيارة نقل

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