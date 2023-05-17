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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 2.7%

الأردن - علم
الأردن - علم

نجحت الأردن في إنهاء 6 مراجعات التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في مواعيدها حيث يعكس ذلك التزام الأردن في المضي قدما بإصلاحات اقتصادية هيكلية نوعية ومستدامة رغم التحديات في البيئة العالمية.

وخلال مؤتمر صحفي حول المراجعة السادسة لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، ذكر  محافظ البنك المركزي الأردني ، عادل شركس ان بعثة صندوق النقد الدولي توقعت انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 2.7%.


وبدوره؛ أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، رون فان رودن، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن السياسات اللازمة لإكمال المراجعة السادسة لبرنامج الأردن المدعوم من الصندوق.

وشدد رودن على ضرورة البناء على التقدم الذي تحقق في الأردن خلال السنوات المقبلة، بهدف خفض الدين العام لمستوى دون 80%.

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