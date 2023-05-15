عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد: كوت ديفوار تتجه لتقديم دعم الغذاء والوقود نقداً

صدى البلد

قالت الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في كوت ديفوار كاديما كالونجي، إن كوت ديفوار ستتجه إلى استبدال الدعم الواسع النطاق للوقود والغذاء بتحويلات مستهدفة لفئات أشد ضعفا.
وأضافت - في تصريحات عبر وسائل إعلام محلية - أن الحكومة الإيفوارية وعدت باستبدال دعم الغذاء والوقود بتحويلات نقدية إلى الفئات الأكثر ضعفاً، فيما يعد خفض الدعم أحد الإصلاحات التي سيتم تنفيذها في إطار اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي.. مشيرة إلى أن السلطات ملتزمة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لأن البلاد لا تزال "لديها مجال لزيادة ضريبة القيمة المضافة ومراجعة الإعفاءات الضريبية للشركات".
وأوضحت أن ديون البلاد لا تزال مستدامة، مشددة على أن "كوت ديفوار لديها خطر معتدل فقط من ضائقة الديون، ولن تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها للوصول إلى تمويل صندوق النقد الدولي".
يذكر أنه في أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق على مستوى الموظفين مع الحكومة الإيفوارية، بشأن برنامج تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات التي تهدف إلى ضمان تحول اقتصادي أوسع.
ووفقا للإعلان عن الاتفاق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن كوت ديفوار تضررت من الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية العالمية، مما عزز من اختلالات الاقتصاد الكلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم|الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طلب عاجل من منافس أردوغان على رئاسة تركيا لـ هيئة الانتخابات

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

الكرتونة تخسر 25 جنيها.. مفاجأة في أسعار البيض الآن بعد تراجع الأعلاف

خلى بالك.. ميكروفون واتساب WhatsApp بيتجسس عليك ويسجل كل كلمة.. ازاى تمنعه

كانت هتستلم النهاردة فستان فرحها .. التفاصيل الكاملة لوفاة مارتينا عروس الإسماعيلية

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

ملابس جريئة| ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

في فرح | وصلة رقص جريئة لـ شيرين وحسام حبيب .. فيديو

طقس مائل للبرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 15_5_2023

غرامة 50 ألف للمخالفين.. شروط الإعلان عن حجز الوحدات العقارية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 15 مايو 2023

أشعلت الحرائق في العالم.. قصة عاصفة شمسية عظيمة كادت تبيد البشر

خطوة جديدة من الأهلي تجاه الشحات وياسر إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العملية| مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

الفستان على أنغام أحلى.. نشطاء يتداولون صور عارضة أزياء ويقارنونها بالفنانة

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

رانيا يوسف الأجرأ.. النجمات يتنافسن على الإطلالة الفرعونية

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ