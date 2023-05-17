قصب حب| محمد رضوان عن زوجته : كل ما أجي أمثل أبصّلها

حكى الفنان محمد رضوان قصة الحب بينه وبين زوجته، قائلاً:"أثناء عرضه مسرحية على مسرح الطليعة، وزوجتي وأسرتها كانوا من الجمهور لمشاهدة المسرحية ،وأنا من عادتي مببصش للجمهور ، و لقيتها قعدة في الصاله، وخدت عيني جدا، وكل ما أجي أمثل أبص ناحيتها و شدتني جداً".

محمد رضوان : علاقتنا بدأت بصداقة

وأضاف محمد رضوان خلال لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "CBC"، أنه كان يريد أن يؤسس مستقبله قبل الزواج، و لكنه تزوج مبكراً بسبب حبه لزوجته، متابعاً:"زوجتي قالت لي أحنا لازم نتعب، ونعمل كل حاجة مع بعض، والكلام ده أثر فيا جداً، و قولت معقول في حد كده"



واستكمل:"علاقتنا بدأت بصداقة، احنا كنا أصدقاء مقربين للغاية، واتفقنا أننا هنعيش بمرتبي"