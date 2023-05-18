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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيسحب رخص المواطنين.. حبس المتهم بانتحاله صفة ضابط شرطة في أكتوبر

صدى البلد

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة وسرقة المواطنين في أكتوبر

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم يدعي أنه ضابط شرطة، ويقوم بايقاف سيارات المواطنين والحصول على رخصة القيادة من قائدي السيارات، مقابل مبلغ مالي، وضبط بحوزته على مبلغ 5 آلاف جنيه وسلاح ناري

 

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تورط أحد الأشخاص فى الاحتيال على قائدى السيارات والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، منتحلا صفة رجل شرطة بمدينة 6 أكتوبر. 

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه عاطل، وضبط بحوزته سلاح مزيف، ومبلغ مالي، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة اكتوبر انتحال صفة ضابط شرطة أكتوبر رخصة قيادة سلاح ناري مديرية امن الجيزة

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