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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو مثير للجدل لأغرب حادثة من نوعها .. شاهد

صدى البلد

في أغرب حادثة من نوعها ظهرت بمقطع فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا  تسببت سلحفاة بولاية فلوريدا في حدوث حادث تصادم بين عدد كبير من السيارات وعدة مركبات منها شاحنة بيك أب، وذلك بعدما توقف السائق فجأة وذلك في منتصف الطريق السريع المزدحم ليقوم بإفساح الطريق لتلك السلحفاة  والتي كانت تقوم بعبور الشارع.

وأوضح مكتب شرطة بمقاطعة والتون أن حادث الاصطدام شمل  والذي حدث في طريق 331 بالولايات المتحدة.


فقد أظهر مقطع فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا وهي تقوم بالتباطأ فجأة  وذلك عندما قامت بمصادفة شاحنة صغيرة متوقفة بالجانب الأيسر للطريق والمكون من حارتين.

فيما قد انحرفت إحدى السيارات وذلك في الجانب الأيمن ، والتي لم تكن قادرة على سحب الفرامل في الوقت المناسب.

مقطع فيديو السوشيال ميديا حادث تصادم الطريق السريع

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