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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا .. انفجارات في خاركوف وإعلان حالة التأهب الجوي

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجار في مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، وبإعلان حالة التأهب لغارة جوية في ضواحي المدينة.

وقالت صحيفة "سوسبيلني" على قناتها في تطبيق "تلجرام": "حدث انفجار في خاركوف"، مشيرةً إلى أنه تم إعلان حالة التأهب لغارة جوية مقاطعة ضواحي خاركوف.

تقدم أوكراني

واستعادت كييف بعض الأراضي الواقعة شمالي وجنوبي باخموت في غضون أيام قليلة بينما استغرق الأمر من الروس عدة أسابيع للاستيلاء عليها.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لشن هجوم مضاد أوسع، بهدف تحقيق اختراق أكبر في حرب توقفت عند معركة شاقة، اتسمت بإراقة الكثير من الدماء وتحقيق القليل من المكاسب ميدانيا.

ويقول القادة الأوكرانيون إنهم يأملون في الاستفادة من الدروس المستفادة من معارك باخموت عندما يحاولون الهجوم في أماكن أخرى على طول خط الجبهة البالغ 600 ميل، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، للجنود خلال زيارة للجبهة، الثلاثاء: "دخل رجال فاغنر باخموت في مصيدة مثل الفئران".

لكن سيرسكي وقادة أوكرانيين آخرين حذروا من أن القتال لا يزال شرسا وأن المعركة ما زالت تدور داخل باخموت، حيث تحاول القوات الروسية طرد آخر المدافعين الأوكرانيين .

ولا يزال الروس يسيطرون على الجزء الأكبر من باخموت، لكن الوضع قد يتغير في الأيام المقبلة.

 

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