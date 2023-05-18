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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تلاوة خاشعة للقارئ العالمي محمود الشحات أنور في عزاء شقيق النائب محمد أبو العينين

القارئ العالمي الشيخ
القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور

أحيا القارئ العالمي الشيخ محمود الشحات أنور، عزاء  أحمد أبو العينين، شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء أمس.

 

تلا القارئ العالمي الشيخ  محمود الشحات أنور آيات من الذكر الحكيم، وحرص أنور على استخدام مقامات مختلفة أثناء تلاوته بحضور عدد كبير من المشاركين في العزاء.

 

الشيخ محمود الشحات محمد أنور في سطور

ولد القارئ الشهير الشيخ محمود الشحات محمد أنور في مثل هذا اليوم 10 سبتمبر عام 1984 في قرية كفر الوزير بميت غمر في محافظة الدقهلية، حفظ القرآن على يد والده الشيخ الشحات أنور وهو في سن الثانية عشرة من عمره، وحصل على المركز الأول في المسابقة الدولية بجمهورية مصر العربية.

ويعد أول قارئ مصري يقرأ في إذاعة القرآن الكريم في لندن وبريطانيا ويسجل القرآن بصوته وحصل على الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الأمريكية بنيويورك في تأثير القرآن بصوته علي الأسرة والمجتمع.

اشتهر في مصر والدول العربية بسبب صوته وأدائه القوي في التلاوة، وعدت مشاهدات فيديوهاته على قناته في اليوتيوب بملايين المشاهدات.

 

وكان من ضمن الحضور فى عزاء شقيق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، والسيد طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب، وعمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين ومحسن حسن مدير عام كليوباترا جروب والكاتبة الصحفية الهام أبو الفتح المشرف العام على صدى البلد والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد والإعلامي احمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد والإعلامي مصطفى بكرى مقدم برنامج حقائق وأسرار والنائب إيهاب العمدة النائب محمد خليفة واللواء سمير فرج.

 

كما شارك كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمد أمين مستشار الرئيس، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ووفد من الأزهر والكنيسة وعبد الحكيم جمال عبد الناصر واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد كبير من رجال الدولة.

 

 

 

 

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