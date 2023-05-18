كيا تستدعي 109 آلاف سيارة بسبب مشاكل فنية

أصدرت كيا استدعاءً لما يقرب من 109000 سيارة لأن شاشة الأدوات الرقمية قد لا تعمل، وقد تتسبب المشكلة في فشل المركبات المعرضة في الامتثال لمعايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية (FMVSS).

كيا تيلورايد

يشمل الاستدعاء طرازات 2023 Kia Soul و Telluride و Niro Hybrid و Niro Plug-In Hybrid و Sportage و Sportage Hybridو Sportage Plug-In Hybridمع مجموعات أدوات تحتوي على شاشة LCDمقاس 4.2 بوصة.

كيا تيلورايد

وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) ، فإن المشكلة ناتجة عن برنامج مجموعة الأدوات و "الضوضاء الكهربائية بسبب عدم استقرار الجهد عند بدء تشغيل السيارة" مما تسبب في حدوث أخطاء في التمهيد في الشاشة. قد يؤدي ذلك إلى أن تصبح الشاشة فارغة أثناء تشغيل السيارة ، حيث يتعذر على السائق رؤية معلومات السيارة المهمة المطلوبة بواسطة FMVSS.

كيا تيلورايد

قد تمنع المشكلة السائقين من رؤية معلومات مراقبة ضغط الإطارات ورسائل التحذير وغيرها من مؤشرات السيارة الحيوية. قد تؤدي شاشات العرض غير القابلة للتشغيل إلى وقوع حادث، ومع ذلك قالت شركة صناعة السيارات إنها لم تتلق أي تقارير عن حوادث أو إصابات متعلقة بهذه المشكلة.

علمت كيا لأول مرة بالمشكلة المحتملة في شاشات العرض في فبراير 2023. وفي مارس ، حددت شركة صناعة السيارات 71 مركبة متأثرة وستة أخرى بحلول منتصف أبريل قررت الشركة إجراء سحب في 19 أبريل.

كيا تيلورايد

ستتصل كيا بمالكي السيارات المتضررة وتوجههم لإحضار سياراتهم إلى أحد وكلاء كيا، ومن المقرر أن يتم إصدار خطابات الإخطار في 26 مايو ، حيث تقوم كيا بإخطار الوكلاء عبر البريد في 1 مايو. وسيقوم فني الخدمة بتحديث مجموعة أدوات السيارة ببرنامج محسّن مجانًا، ويمكن لمالكي المركبات الذين دفعوا بالفعل لإصلاح المشكلة الحصول على تعويض، وسيؤثر الاستدعاء على 108.936 سيارة.

كيا تيلورايد

كانت كيا قد أصدرت واحدة لما يزيد قليلاً عن 51000 سيارة كرنفال صغيرة للأبواب المنزلقة التي يمكن أن تغلق على الناس. في مارس ، كان كرنفال وتيلورايد جزءًا من عملية استدعاء موسعة.