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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الدين الأمريكي.. تحرك ضعيف في أسعار الذهب عالميا

صدى البلد

تحركت أسعار الذهب بشكل طفيف جدا، اليوم الخميس، وذلك بعدما‭‭‭ ‬‬‬أضعف ارتفاع الدولار وزيادة التفاؤل تجاه المحادثات الخاصة برفع سقف الدين الأمريكي من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

 

وظل سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1979.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.45 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 بالمئة إلى 1982.60 دولار.

وقال إدوارد مير، محلل المعادن في شركة ماركس للخدمات المالية:"إن الذهب قد يظل في نطاق يتراوح من 1965 إلى 2020 دولارا خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الاتجاه العام يظل ضعيفا إلى حد ما إذ من المرجح أيضا أن يؤدي التفاؤل المتزايد تجاه أزمة سقف الدين إلى زيادة الضغط على السبائك".

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وأضاف أن العديد من أرقام الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة جاءت أقوى مما كان متوقعا وهذا يؤدي إلى تصورات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يتوقف على الأرجح عن رفع أسعار الفائدة في يونيو، وتابع أن شبح ارتفاع أسعار الفائدة ينذر بانعكاس سلبي على الذهب.

 

وتراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.63 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1065.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1488.21 دولار.

 

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