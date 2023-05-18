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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس النواب: مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الثنائية على كافة الأصعدة مع أذربيجان

حنفي جبالي يلتقي
حنفي جبالي يلتقي رئيسة برلمان أذربيجان

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  بالسيدة صاحبة غافاروفا رئيسة برلمان أذربيجان، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان.

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في مُستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن حرص مصر على تعزيز علاقاتها الثنائية على كافة الأصعدة مع جمهورية أذربيجان، خاصة على الصعيد البرلماني بما يتناسب مع العلاقات التاريخية المصرية الأذرية، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري وبرلمان أذربيجان بما يُعمق العلاقات بين الشعبين والبلدين الصديقين.


خلال اللقاء، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجهود الوطنية التي تبذلها مصر لتذليل العقبات أمام المُستثمرين الأجانب والمشروعات القومية الكبرى التي تُنفذها الدولة المصرية، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما ثمن رئيس مجلس النواب الجهود التي تبذلها أذربيجان خلال رئاستها لحركة عدم الانحياز مؤكداً على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المحافل الدولية وأيضاً تنسيق الجهود الثنائية في مكافحة الإرهاب والفكر المُتطرف.

 

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من جانبها، أكدت السيدة/ صاحبة غافاروفا رئيسة برلمان أذربيجان على حرص أذربيجان على تعزيز وتعميق مستوى التعاون الثنائي مع مصر، وهو ما يظهر في حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشيرة في هذا الإطارإلى إلى زيارتها الأخيرة لمصر في فبراير الماضي والزيارة الحالية للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب لأذربيجان والتي تأتي في إطار الجهود النوعية لتعزيز العلاقات الثنائية البرلمانية المصرية – الأذرية مؤخرا . 
 

حنفى جبالى اذربيجان مجلس النواب غافاروفا جمهورية أذربيجان

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