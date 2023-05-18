ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل جلسة نهاية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 16870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3034 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 20077 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 7050 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2977 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4509 نقطة.



في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 125 ألف سهم، 15.7 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة شركتي الحديد والصلب المصرية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 110 ألف سهم، 7171 سهم، على التوالي.

