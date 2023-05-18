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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جمعية "مسافرون للسياحة": نحتاج لسرعة تفعيل توصيات المجلس الأعلى للاستثمار

صدى البلد

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف الى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين للعمل بشكل أكبر في السوق المصري وكذلك العمل على استقطاب رؤوس أموال أجنبية وعربية في مصر.

وأوضح “عبد اللطيف”، في تصريحات له اليوم، أن القطاع السياحي لديه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية وهي تعدد الجهات الرقابية والضريبية وكذلك تعدد الجهات التي يتعامل معها القطاع السياحي للحصول على التصاريح والموافقات التي تستغرق وقتا طويلا يؤثر بشكل سلبي على منظومة الاستثمار والنشاط السياحي وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة وتوصيل الكهرباء للفنادق بشكل كبير .

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف أن المجلس الأعلى للاستثمار باجتماعه الأخير أسفر عن عدد من القرارات والتوصيات المهمة التي نحتاج إلى سرعة تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع حتى يشعر المستثمر المصري بنتائج إيجابية لهذه القرارات ويمكن القول أن أي مستثمر عربي أو أجنبي من ضمن رؤيته للبلد التي يرغب في الاستثمار بها هو معرفة وضع المستثمر إبن البلد نفسها لانه هو خير مثال يعبر عن السياسة والرؤية الاقتصادية التي ينتهجها هذا البلد .

وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار سيكون لها دور مهم مع بداية تطبيقها في تحريك عجلة الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ومن هذه القرارات المهمة تحديد معدل زمني 10 أيام للحصول على أي موافقات لإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وإقرار تعديلات التوقيع الإلكتروني للحد من الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

وناشد سرعة إصدار قرار بعدم جواز  أي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار حتى نعطي رسالة جيدة عن الاستثمار في مصر.

وأوضح د. عاطف عبد اللطيف أهمية إصدار قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية بهدف الحد من تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.

وأشاد عاطف عبد اللطيف بدراسة  مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة والتوجيه بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

واختتم د. عاطف حديثه قائلا أن الدولة والحكومة لا تدخر جهدا لتحسين بيئة الاستثمار في مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية والجميع ينتظرون تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والانتهاء من مشاريع القرارات في أسرع وقت خدمة للاستثمار في مصر ووضع مصر في مصاف الدول المستقطبة للاستثمار خاصة بعد النهضة العمرانية ومشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة بمختلف ربوعها.

اجتماع المجلس الاعلى الأعلى للاستثمار التسهيلات الجهات الرقابية التصاريح الاستثمار أسعار الطاقة

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