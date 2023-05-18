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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الإسماعيلية تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم ومقترحات حل الأزمة

صدى البلد

أوضح المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، أسباب الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم، مؤكدا أن هناك عدة أسباب أثرت على ارتفاع أسعارها نتيجة بعض المؤثرات الخارجية.

وكشف "عثمان"، في بيان صحفي، أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا رئيسيا في بداية أزمة ارتفاع الأسعار بسبب نقص في خامات الأعلاف المستوردة من أذرة وصويا، حيث إنها المكون الرئيسى للعلف، بالإضافة إلى تذبذب وارتفاع سعر الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الأدوية والتحصينات المستخدمة للمواشي، حيث إن معظمها مستوردة، وزيادة التكلفة في التربية والنقل بعد زيادة سعر السولار، حيث إن تكلفة النقل اللحوم من المزارع للمجازر ومن المجازر للمستهلك قد زادت.

كما قدم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية عدة مقترحات لحل الأزمة، وهي الحفاظ على القطيع الصغير وتشديد الرقابة على ذبح البتلو، وزيادة الرقابة التموينية على الأسعار، بحيث يتم تطبيق تسعيرة موحدة، والاهتمام بزراعة الأذرة وكسب الصويا المستخدم في تصنيع الأعلاف.

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