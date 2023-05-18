القبض على 5 تجار مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة

حققت الأجهزة الأمنية بالقاهرة العديد من النجاحات في مجال مكافحة المخدرات حيث تمكنوا من ضبط ٥ تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم علي عملائهم .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام - هاتف محمول .

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال قيادته سيارة "ميكروباص" وبحوزته كمية من نبات الأفيون المخدر وزنت 4 كيلو جرام - هاتف محمول .

وضبط أحد الأشخاص حال تردده على دائرة قسم شرطة بدر مستقلاً سيارة "ربع نقل" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام – بندقية آلية ، وعدد طلقات من ذات العيار – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى.

وضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما عدد 950 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - عدد 2 سلاح أبيض "مطواه" تم إتخاذ الإجراءات القانونية.