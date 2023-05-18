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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شابو وهيروين.. سقوط 3 تجار مخدرات بأسوان

المتهمين
المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبحوزتهم (كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة – ميزان حساس) .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

 تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (900 ألف جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام ضبط 3 أشخاص مخدرات مخدر الهيروين مخدر الشابو مخدر البانجو

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