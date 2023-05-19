سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

عيد ميلاد عاد إمام .. كشف المنتج عصام إمام حقيقة المنشور الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي، عن حدوت مشادة بين رامي إمام وإحدى الصحفيات.

سحب التليفون من الزعيم

وأدعي المنشور أنها حاولت الدخول الى عيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام ، وقام نجله بمنعها ، و سحب التليفون من والده حتى لا يتحدث معها .

وقال المنتج الكبير عصام إمام : تواجدت فى عيد ميلاد شقيقى الفنان عادل إمام لفترة قصيرة.



وفاجأ الفنان عادل إمام الإعلامي شريف عامر، بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة، ببرنامج وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده.

ولمتابعة المزيد حول ماذا حدث في عيد ميلاد الزعيم عادل إمام .. تابع الفيديو جراف التالي: