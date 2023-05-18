كفر الشيخ.. غلق منشأتين لتصنيع الأعلاف أسبوعين لضبط 10 أطنان قمح

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً بغلق منشأتين لمدة أسبوعين، لضبط الحملة المشتركة بين مديرية التموين ومباحث التموين أكثر من 10 أطنان قمح، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم إغلاق المنشآتين شهراً.

وتضمن القرار غلق مصنع أعلاف بمركز قلين، لضبط 4 أطنان و900 كيلو قمح بالمصنع، وتحرر المحضر رقم 2442 جنح مركز قلين، وغلق مدشة حبوب بمركز مطوبس وضبط 5 أطنان و 865 كيلو قمح، وتحرر المحضر رقم 854 جنح مركز مطوبس



وكانت الحملة المشتركة بين التموين ومباحث التموين برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والرائد أحمد بسيوني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت من ضبط أكثر من 10 أطنان قمح بالمنشأتين، وجرى التحفظ على المضبوطات.