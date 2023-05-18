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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلدي أمانة.. «قومي المرأة» يطلق حملة لرفع الوعي بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلق المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، حملة ممتدة لطرق الأبواب تهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية، وتعزيز دور المواطنين الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة ورفض سماع أو نشر الشائعات والآراء والأفكار المغرضة وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحسين جودة حياتهم.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وإشراف الدكتورة أماني شاكر مقرر الفرع بكفر الشيخ.


قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، تمت الاستعانة ب 50 رائدة ريفية، وذلك خلال الفترة من السبت الموافق 20 مايو، وحتى الأربعاء 24 مايو، وسبق تنفيذ الحملة هذا اللقاء الموسع، لعرض رسائل الحملة في صورة سهلة ومبسطة، وتم من خلال اللقاء الحديث عن العديد من المشروعات القومية المنفذة، والجاري تنفيذها على نطاق الجمهورية، ومحافظة كفر الشيخ، ومبادرة حياة كريمة، ومدى الإنجاز فيها مع مناقشة وضع المحافظة قبل وبعد تلك المشروعات.


حاضر في اللقاء الدكتورة أماني شاكر مقرر الفرع، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف والقس يسطس عن الكنسية بكفر الشيخ، والدكتور محمد رأفت، معاون المحافظ، بحضور عضوات الفرع الدكتورة جاكلين بشرى، وفريدة المزين، ونسرين النحاس، والدكتورة هالة فراج، وعدد من رجال الدين والأئمة، وعدد من المتعاونين مع فرع المجلس، ورائدات المجلس والمتطوعات.

الدكتورة مايا مرسى الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المجلس القومى للمرأة

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