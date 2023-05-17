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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق تصفيات دوري اتحاد عام مراكز شباب مصر بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

انطلقت تصفيات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، التي ينظمها فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ.

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وبدأت تصفيات "خماسي كرة القدم" بمركز شباب كفر الشيخ، اليوم، في تمام التاسعة صباحاً وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن نتائج المباريات أسفرت عن صعود فرق مراكز شباب "بيلا، الربع، إصلاح شالما ، محلة أبو علي" إلى نصف النهائي والمنافسة على لقب دوري اتحاد مراكز شباب مصر، في اللقاء النهائي الذي تحدد إقامته يوم الجمعة المقبل.

وأضاف أن التصفيات النهائية والحفل الختامي للدوري الرياضي في ألعاب «خماسي كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة» ومعارض منتجات الفتاة والمرأة، تقام يوم الجمعة المقبل بنادي كفر الشيخ الرياضي في تمام الثانية ظهراً.

تقام فعاليات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة الذي ينظمه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات والسيد شاهين، مدير اتحاد مراكز شباب مصر فرع كفر الشيخ وفريق عمل الإدارة العامة للشباب وفريق عمل الاتحاد.

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