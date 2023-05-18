أيمن الرمادي: أخطاء لاعبي أسوان وراء الهزيمه أمام الزمالك

ريلضه

كشف أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان أن الأخطاء التي ارتكبها لاعبو فريقه في بعض تفاصيل مباراة الزمالك اليوم في الدوري كانت سببا في خسارة فريقه أمام الأبيض.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" المباراة كانت عادية وكان يجب أن يكون هناك تركيز أكبر من اللاعبين، ولكن الوقت لم يسعفنا في اللقاء، ويجب أن نعالج الأخطاء التي وقعنا فيها".

وشدد أيمن الرمادي على أن المباراة الأولى أمام الزمالك في الدور الأول خاضها فريقه بجدية أكثر، ولكن في مباراة اليوم حدث سوء تقدير من بعض اللاعبين في اللقاء بالرغم من خوض اللقاء بجدية، كما أن دوافع الزمالك كانت كبيرة".

وأضاف أن عدم البدء بديلسون كاموني وجدو لعودتهما من الإصابة مؤخرا، مشددا على أن تقديره لم يكن جيدا في توقيت الدفع بالثنائي بسبب عدم جاهزيتهما بنسبة %.