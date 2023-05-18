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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 8 أشخاص في 3 حوادث مرورية بالمنيا وملوي

حوادث مرورية متفرقة
حوادث مرورية متفرقة بالمنيا

أصيب 8 أشخاص في 3 حوادث مروريه بمركزي ملوي والمنيا وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخري ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

بالانتقال والفحص وأجراء التحريات تبين إصابة حماده. ح 37 سنه مندوب مبيعات ومحمود. س 24 سنه سائق وأحمد. خ 42 سنه سائق تم نقل المصابين إلي مستشفي التكامل للطوارئ ببني مزار لتلقي العلاج.

 

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كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي القاهرة اسوان أمام قرية حافظ في مركز ملوي.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة تامر . م 21 سنة وعلاء . ن 42  سنه وتم نقلهما إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب دراجة بخارية بترعة الإبراهيمية أمام موقف السيارات بسبب السرعة الزائدة .

وأسفر  الحادث عن إصابة 3 أشخاص هم كريم. ش. م 17 سنة، واحمد. ع. م 19 سنه وعلي. ش. ف 13 سنة تم نقل المصابين للمستشفي العام للعلاج، والتحفظ علي الدراجة تحت تصرف النيابة العامة .

 

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