متحدث الرئاسة: تصفير المشاكل العربية هو الهدف الأسمى لـ مصر

قال السفير أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة المصرية حريصة فى كل الأوقات على دعم العمل العربى.

وأكد أحمد فهمى، خلال حواره مع برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سى بي سى"، أن مصر تدعم العمل العربى بأفعال تؤدى إلى تحقيق مصالح مشتركة لجميع الدول العربية.

الرئيس السيسى

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى لا يتأخر عن أى نداء عربي ويسعى دائما لحل الأزمات والمشاكل فى كل ما من شأنه يؤدى إلى حياة أفضل لكل الشعوب العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، أن تصفير المشاكل العربية هو الهدف الأسمى الذى تسعى إليه مصر .

