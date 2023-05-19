فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أطهر الطاهر

نشر فرج عامر تغريده جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر "اطهر الطاهر نجم المنتخب السوداني و لاعب نادي الهلال السوداني الذي اضاع ضربة الجزاء امام نادي صن داونز في آخر دقيقة مما تسبب في خروج الهلال السوداني ،كان لاعبا في نادي سموحة لمدة ثلاث سنوات احضرتة من الهلال السوداني كصفقة انتقال حر، وعاد الي الهلال السوداني في اثناء سنة غيابي عن سموحة الي الهلال السوداني انتقال حر للاسف ، هو لاعب دولي متميز وهداف وعلي خلق رفيع"



يذكر ان نادى سموحة تعادل بهدف لمثله امام فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة في النقطة الحادي والثلاثون في المركز الـ10، وجاء فيوتشر في المركز الثاني برصيد 51.