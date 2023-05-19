عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو| لحظة وصول زيلينسكي إلى السعودية

لحظة وصول زيلينسكي
لحظة وصول زيلينسكي إلى السعودية

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة العربية.

وجاء زيلينسكي على متن طائرة حكومية فرنسية أقلعت من بولندا، ومن المقرر أيضا حضوره قمة قادة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية في نهاية هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي، بمجرد وصوله السعودية في تغريدة له عبر تويتر، إنه بدأ: "أول زيارة على الإطلاق إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي".

وأكد الرئيس الأوكراني أن "المملكة العربية السعودية تلعب دورا مهما لعودة شعبنا وإحلال السلام وتعاون الطاقة. ونحن على استعداد لنقل تعاوننا إلى مستوى جديد".

وتابع :" أولوية زيارتي لجدة ستكون مناقشة صيغة للسلام ".

وأضاف أنه سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة.

وتعقد قمة جدة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.

وجدول أعمال القمة يضم جدول أعمال القمة العربية يتضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.

ومن المقرر أن تبحث القمة بعض الجوانب الاقتصادية بالتركيز ملف الأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

وفاة شقيقة الفنانة آثار الحكيم

جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية| الأهلي البريمو.. الزمالك في الصورة رغم الخروج.. وهذه مكافأة فيوتشر وبيراميدز

ترشيحاتنا

إصابة إسرائيليين في اشتباكات البلدة القديمة بالقدس

شاهد| ولي العهد السعودي يستقبل قادة الدول في مقر انعقاد القمة العربية بـ جدة

أبرزها أون تايم سبورت.. تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والترجي

تفاصيل مسودة البيان الختامي للقمة العربية الـ 32 بـ جدة

50 مترًا تحت الأرض| هنا سيختبئ الرئيس الروسي من الحرب النووية.. تفاصيل

شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية في جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأمراض مرتبطة بالصداع| تفاصيل غير متوقعة

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح

سعر فستان إليسا في جدة يثير الجدل| رقم خرافي

للبنات فقط.. عادة خاطئة في مستحضرات التجميل تصيبك بالأمراض

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ