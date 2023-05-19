فيديو| لحظة وصول زيلينسكي إلى السعودية

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة العربية.

وجاء زيلينسكي على متن طائرة حكومية فرنسية أقلعت من بولندا، ومن المقرر أيضا حضوره قمة قادة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية في نهاية هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي، بمجرد وصوله السعودية في تغريدة له عبر تويتر، إنه بدأ: "أول زيارة على الإطلاق إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي".

وأكد الرئيس الأوكراني أن "المملكة العربية السعودية تلعب دورا مهما لعودة شعبنا وإحلال السلام وتعاون الطاقة. ونحن على استعداد لنقل تعاوننا إلى مستوى جديد".

وتابع :" أولوية زيارتي لجدة ستكون مناقشة صيغة للسلام ".

وأضاف أنه سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة.

وتعقد قمة جدة في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.

وجدول أعمال القمة يضم جدول أعمال القمة العربية يتضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.

ومن المقرر أن تبحث القمة بعض الجوانب الاقتصادية بالتركيز ملف الأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.

