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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل مسودة البيان الختامي للقمة العربية الـ 32 بـ جدة

قمة جدة
قمة جدة

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية مسودة البيان الختامي للقمة العربية الـ32 "قمة جدة" المنعقدة اليوم الجمعة. 

وتضمنت المسودة أكثر من 30 قضية ترتبط بشؤون العالم العربي، بدءاً من القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع اللبناني، مروراً بالملف الإيراني وصولاً إلى قضايا البيئة والأمن السيبراني، والملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت مسودة البيان الختامي التمسك بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، كما تتضمن المسودة دعوة واشنطن إلى تنفيذ حل الدولتين، وتضمن ايضاً المسودة الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وحق دولة فلسطين في السيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، وأهمية تفعيل "مبادرة السلام العربية".

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وأدانت مسودة البيان الختامي لقمة جدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

كما رفضت مسودة البيان الختامي لقمة جدة أي تجزئة للأراضي الفلسطينية.

أما عن الملف اللبناني فحثت مسودة البيان الختامي لقمة جدة على انتخاب رئيس للبنان في أسرع وقت وإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة الأزمة والخروج منها.

وأكدت مسودة البيان الختامي لقمة جدة فيما يخص الملف السوري، على الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما تؤكد المسودة رفض التدخلات الأجنبية وأي وجود عسكري غير مشروع بسوريا.

وتابعت مسودة البيان الختامي لقمة جدة بتأكيدها على  ضرورة تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريي، كما أكدت على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لحل الأزمة السورية.

وفيما يخص الأزمة السودانية فقالت مسودة البيان الختامي لقمة جدة أنها تؤكد دعم الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية.

كما شددت المسودة على التضامن الكامل مع السودان للحفاظ على سيادته ووحدته.

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