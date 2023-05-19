سفير القاهرة في موسكو: مصر تهتم بعلاقاتها مع روسيا بكافة المجالات

ألقى نزيه النجاري سفير القاهرة في موسكو، كلمة خلال أعمال جلسة مصر - روسيا على هامش منتدى روسيا- العالم الإسلامي المنعقد حاليا بكازان.

وأشار السفير المصري إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، حيث يشهد هذا العام الاحتفال بذكرى مرور 80 عاما على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أشار السفير المصري إلى ما توليه مصر من اهتمام بعلاقاتها مع روسيا في كافة المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية منها، وهو ما يسعى البلدان معه لمواصلة تعاونهما لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بما يحقق مصالح الشعبين، وعلى رأسها مشروع محطة كهرباء الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد السفير المصري، اهمية السياحة الروسية لمصر، ودورها في تعزيز الروابط الثقافية بين شعبي البلدين، مؤكداً حرص مصر على الاستقرار على الساحة الدولية وعلى علاقاتها مع الدول المختلفة بما فيها علاقاتها مع روسيا الاتحادية.