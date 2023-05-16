وزير الخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية لا تزال لها أهميتها بالنسبة للطرفين

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية الأمريكية لا تزال لها أهميتها بالنسبة للطرفين، مشيرا إلى أن التعاون الأمريكي لا يزال قائما مع مصر في المجال الاقتصادي.

وقال سامح شكري، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن الولايات المتحدة كدولة عظمى لها العديد من المصالح في الكثير من مناطق العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تهمل أي منطقة بالعالم حتى لا تتأثر مصالحها.

تعزيز العمل العربي المشترك

وتابع وزير الخارجية، أن علينا الاستمرار في تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن بين الدول العربية.