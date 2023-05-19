الخارجية السعودية ترحب بمشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية تغريدة رحب فيها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، لحضور القمة العربية التي ستنعقد اليوم في مدينة جدة.

وقالت الخارجية السعودية في التغريدة: "أهلًا بكم، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، للمشاركة في الدورة العادية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الخميس إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

كما وصل عقب ذلك عدد من رؤساء وقادة الدول العربية، من ضمنهم الرئيس السوري والذي يحضر الدورة الحالية للقمة العربية، حيث تحظى مشاركة الرئيس السوري، بشار الأسد باهتمام عربي ودولي كونها الأولى منذ 12 عامًا.

