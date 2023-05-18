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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير خارجية فلسطين: قضيتنا من أهم الملفات على طاولة القمة العربية

فلسطين
فلسطين

قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير خارجية فلسطين، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية "مركزية" وذات أولوية على طاولة مناقشات القادة العرب، في القمة العربية الـ32 التي ستعقد غدًا بمدينة جدة السعودية.

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وأضاف "عوض الله"، خلال مقابلة خاصة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوقت الراهن حاسم بشأن القضية الفلسطينية، إذ إن هناك العديد من الأوضاع المهمة التي حلت بالمنطقة ومنها فلسطين حيث الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي يحاول نكبة الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح أن البيت العربي هو البيت الأساسي كي تنطلق منه فلسطين باتجاه المجتمع الدولي، للحفاظ على حقوق شعبها، لافتا إلى أنه تم الحفاظ على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى للعرب.

 

وذكر "عوض الله"، أن الثورات العربية أبعدت القضية الفلسطينية عن المشهد، وأن هذا الأمر طبيعي، إذ إن كل دولة من حقها النظر لأوضاعها الداخلية وتحديدًا مع ظهور ما سُمي بالربيع العربي الذي استهدف الإجماع العربي، لكن قضية فلسطين ستظل مركزية.
 

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