قومي المرأة بالشرقية: تنظيم 24 ألف زيارة منزلية بقرى الحسينية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمجهودات والأنشطة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال التوعية المجتمعية وتعريف المواطنين بالتحديات التي يواجهها المجتمع وكيفية التعامل مع الشائعات والأخبار المغلوطة بالإضافة إلي تسليط الضوء على المشروعات القومية وانجازات الدولة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية أن الفرع قام بتنفيذ فعاليات المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان " بلدى أمانة " في الفترة من ١٤ - ١٨ مايو ٢٠٢٣ بمشاركة أعضاء المجلس وذلك بقرى "الحجازية - المناصرة - منشأة بشارة الطحاوى - جزيرة سعودي - المناجاة الكبرى - الجماليه - منشأة ابو عامر - سماكين الغرب - الملكيين البحريه - منشأة مصطفى خليل - سماكين شرق - قصاصين الشرق" بمركز الحسينية وقرى "مباشر - الحلوات - كفر محسن" بمركز الإبراهيمية وتم من خلالها تنظيم (٢٤٥٠٠ ) زيارة منزلية استهدفت (٥٠١٥٥ ) من السيدات والرجال والأطفال.

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة قدمت رسائل سهلة ومبسطة شملت الحديث عن المشروعات القومية المنفذة والجاري تنفيذها ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي ستغير شكل القرية المصرية للأفضل.

يذكر أن فعاليات المرحلة الأولي من الحملة الممتدة لطرق الأبواب جاري تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة ، وتهدف إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية من خلال تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.