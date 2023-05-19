ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي؟.. فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار المركزي ؟!

قدمت مذيعة صدي البلد “ رينال عويضة” تغطية إخبارية عن ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟!

شهد الدولار موجة خسارة قوية في السوق الموازية بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب بقوة، وتصريحات رئيس الوزراء عن سعر الدولار الحقيقي، فضلا عن تصريحات وزير المالية حول قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية وتحسن سعر الصرف مع نهاية العام الحالي.



وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل 36-37 بعدما سجل 40 و41 قبل أيام، نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي للمرة الثانية على التوالي من العملات الأجنبية بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار بنهاية مارس 2023، فضلا عن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

اما عن سعر صرف الدولار اليوم

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري30.83 جنيه بعد 30.84 جنيه للشراءو 30.93 بعد 30.95 جنيه للبيع.



وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم30.85 جنيه للشراء.30.95 جنيه للبيع.



وتوقع الكثير بإجراء بتخفيض كبير لقيمة الجنيه، إلا أنه ظهرت توقعات معاكسة في المقابل أبرزها توقع تقرير نشرته بلومبرج أن لا يُقدِم البنك المركزي على تخفيض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار حتى انتهاء السنة المالية الحالية.



وتشير الكثير من المؤشرات إلى تحسن قريب في قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك نتيجة استمرار تحقيق الاقتصادي معدلات نمو عالية رغم التحديات الصعبة، ممثلة في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية



وعالميا فاستقر سعر الأمريكي بحسب مؤشر الدولار (DXY) ، والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسيةوسجّل المؤشر 103.59 نقطة بعد 105.64 في مارس الماضي، فيما وصل المؤشر إلى 114.78 نقطة في وقت سابق من نهاية 2022.



وشهدت أسعار الذهب اليوم أكبر موجة تراجع في تاريخ المعدن الأصفر محليا، إذ يهتم الكثير بسعر الجرام من عيار 21 و18 عند شراء المشغولات ، وعيار 24 عند شراء السبائك.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر في سوق الصاغة المصرية بقيمة 600 جنيه من أعلى سعر وهو 2800 جنيه ، وكذلك من سعره قبل عدة ساعات والذي سجل 2250 جنيها للشراء ، ليسجل اليوم نحو 2200 جنيها كأقل سعر.

وجاء سعر أعيرة الذهب كالتالي : عيار 24 اليوم : 2,537 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم ، 2,220 جنيها

سجّل سعر الجرام اليوم، عيار 18: 1,903 جنيهًات.

سجّل سعر الجرام اليوم ، عيار 14: 1,480 جنيها.

بلغ سعر الجنيه اليوم ، عيار 24 للبيع : 17,760جنيها.

و بلغ سعر الأوقية اليوم ، عيار 24: 1,956 دولارا بعد 2056.



وعلى المستوى العالمي فشهد الذهب أمس الخميس، تراجعًا بعدما أدت بيانات اقتصادية قوية جديدة بالولايات المتحدة لانحسار التوقعات بأن يهدئ المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة كما تعرض المعدن النفيس لضغوط بسبب التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 1.3 بالمئة إلى 1956.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثالث من أبريل عند 1951.73 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1959.80 دولار عند التسوية.