نصف بحيرات العالم في خطر بسبب نقص المياه.. الجفاف يهدد حياة البشر

تعاني نصف البحيرات في جميع انحاء العالم من ازمة تقلص كميات المياه بداخلها حسب دراسة جديدة، وهو اتجاه يهدد هذا المصدر الحيوي للمياه العذبة ومن المحتمل ان يصبح هذا العمل سبب قوي يزيد من الاحتباس الحراري.

يعيش نحو ربع سكان العالم في مناطق تعاني بحيراتها من الجفاف أو تتبخر المياه في سدودها، وفق الدراسة التي نُشرت الخميس في مجلة «ساينس» العلمية المرموقة.

وقال بالاجي راجاغوبالان، الأستاذ في جامعة كولورادو بولدر والمشارك في وضع الدراسة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «البحيرات في خطر على مستوى العالم، وهذا له تبعات واسعة. إنها توفر للمجتمعات والإنسانية شريان الحياة، ومع ذلك فهي لا تحصل على الاحترام الذي تستحقه».

تغطي البحيرات نحو 3% من سطح الأرض، لكنها تمثل 87% من المياه العذبة السائلة عليها. وهي تُستخدم للاستهلاك البشري أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء.

عاينت دراسات سابقة جفاف وتدهور حالة البحيرات الكبرى بشكل منفرد. لكن هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم عرضًا تفصيليًا للاتجاهات العالمية وأسباب التغيرات المرصودة، وذلك بفضل أرصاد الأقمار الصناعية.