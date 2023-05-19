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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ1808 حالة خلال قافلة طبية في قرية الأمل بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ أعمال القوافل الطبية والعلاجية بقري المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية حرصاً على الاهتمام بالصحة العامة لمختلف فئات المواطنين.  

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أنه تم تنفيذ فعاليات قافلة طبية بقرية الأمل التابعة لمركز المنيا، وذلك خلال يومي 17 و18 من مايو الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1808 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

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وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان أعمال القافلة شملت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي وتم استخدام 9 عيادات متنقلة.

الخدمات الطبية والعلاجية الفحوصات لمبادرة الرئاسية حياة كريمة منسق القوافل الطبية وزارة الصحة

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