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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي عهد الكويت: نرفض أى تدخلات في سوريا وعلاقات السعودية وإيران إيجابية

صدى البلد

قال الشيخ مشعل الأحمد الصباح،ولي عهد الكويت أن بلاده متمسكة بمبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
 

وأضاف ولي عهد الكويت في القمة العربية بجدة :"الانتهاكات الإسرائيلية تمس الوضع التاريخي للقدس"، مضيفا  أن بلاده تدعم عودة سوريا لدورها المؤثر عربيا وإقليميا.

نيابة عن الأمير.. شاهد| وصول ولي عهد الكويت إلى جدة

وأعرب عن رفض الكويت أي تدخل خارجي في الشأن السوري، وجدد تأييدهم لقرار الجامعة العربية بعودة سوريا إلى بيت العرب.

 

وأضاف ولي عهد الكويت :"التفاهمات بين السعودية وإيران ستنعكس إيجابا على المنطقة".

 

ووصل ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

 

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية الأستاذ فهد الصهيل؛ إلى جانب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.

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