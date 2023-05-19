3 غوايش .. كشف غموض مقتل مسنة في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من كشف غموض مقتل مسنة في ظروف غامضة بعزبة الحلوس التابعة لمركز شرطة الإسماعيلية.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء محمود العزازي مأمور مركز شرطة الاسماعيلية، يفيد ورود بلاغا من ".م.م" 54 عاما مقيمة عزبة الحلوس دائرة مركز الإسماعيلية باكتشافها وفاة والدتها " خ .ع. ا" 90 عاما مقيمة بمفردها بذات الناحية داخل مسكنها وعليها آثار خنق وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ وبمناظرة جثة المجنى عليها وجدت مسجاه على ظهرها على السرير بغرفة نومها مرتدية كامل ملابسها حيث تبين وجود آثار دماء من الفم والأنف وسحجات حول العنق ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى كما تبين لضباط المباحث عدم وجود آثار عنف بمنافذ الشقة أو بعثرة بمحتوياتها، وبمناقشة ابنة المجنى عليها أكدت لضباط المباحث أن والدتها كانت ترتدى 3 "غوايش" ذهبية بيدها اليسرى ولاحظت عدم وجودهم بيدها.

من جانبها كشفت مصادر أمنية في تصريحات خاصة للموقع ، تحديد هوية مرتكب الواقعة ويدعي عبده . م ، صياد، ٣٦ عام، ابن نجل المجني عليها، مقيم بنفس العنوان.

كما أشارت المصادر الي أن المتهم تسلل الي منزل جدته وقام بارتكاب جريمته بغرض السرقة.

وتمكنت مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من استرداد المسروقات " المشغولات الذهبية".

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مدير مباحث الإسماعيلية ضم ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط مباحث مركز الإسماعيلية لكشف غموض ملابسات وتفاصيل والوصول إلى مرتكب الواقعة والقبض عليهم وتقديمه للنيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة وضبط الجناة وكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة.