أوقاف الإسماعيلية تفتتح توسعات مسجد أبوهيبة بتكلفة 600 ألف جنيه

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، توسعات مسجد أبو هيبة بقرية سرابيوم وذلك في حضور كل من الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة مديرية الأوقاف، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب والنائب سامي سليم والنائب علاء البعلي، ولفيف من القيادات التنفيذية والعامة.



ويعتبر مسجد ابو هيبة بقرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية واحدا من أقدم المساجد التي تم تشيدها في ضواحي محافظة الإسماعيلية حيث يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1918 ميلاديا ومقام على مساحة 4200 مترا، وهو وقف من المرحوم محمد أفندي هيبة صقر هيبة، أحد تجار محافظة الإسماعيلية، وكان من أهم أعيانها في ذلك الوقت والتي كانت سابقا تتبع مديرية الشرقية سابقا .

وقف محمد أفندي هيبة على مساحة خمسة أفدنة كوقف للمسجد وكانت مأذنة المسجد أول ماذنة بالقطاع الجنوبي.

وأعيد بناء المسجد عام 1976علي نفس المساحه ومميز بأن مإذنته أكبر مإذنة بقرية بسرابيوم بل بضواحي الإسماعيلية كلها .

وتم تطوير مسجد أبو هيية تطويرا شاملا على نفقة المغفور لها المرحومة الكيميائية سهير مصطفي هيبة بتكلفة 600 ألف جنيه، ليعاد افتتاح هذا المسجد العريق العريق اليوم بعد توسعاته ليكون شاهدا على العصر.

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